В США после запрета перестал работать TikTok

Приложение TikTok перестало открываться у пользователей из США. Оно также исчезло из App Store, передает ТАСС.

Ранее пользователи из США при открытии приложения стали получать уведомления о прекращении работы соцсети на территории страны с 19 января.

— В США принят закон, запрещающий работу TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность, — говорится в тексте уведомления.

В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Соединенных Штатов.

При этом Дональд Трамп вступает в должность президента уже 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу.

Елизавета Пуншева