В Иннополисе в 2023 году собрали почти 2 млрд рублей местных и региональных налогов

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Как отметил сегодня мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, в прошлом году собрали 1,962 млрд рублей местных и региональных налогов, что на 177 млн больше, чем в 2022 году. В текущем году правительство Татарстана поставило целью прирасти еще на 192 млн рублей.

— За прошлый год было собрано 1,962 млрд рублей местных и региональных налогов. По этому показателю мы выросли на 177 млн, видим пока восходящий тренд. В этом году республика нам поставила весьма амбициозный план — вырасти до 2,154 млрд рублей, — рассказал Шагалеев.

По словам мэра, основной источник дохода в казну остался прежним — это НДФЛ. Также вырос налог на имущество, отметил Руслан Шагалеев. Он подчеркнул, что данные касаются только муниципального образования, особая экономическая зона в них не вошла.

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Аделия Сафина