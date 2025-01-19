Почти половина пользователей «Яндекс Книг» слушает аудиокниги параллельно с другими задачами

61% респондентов считают, что аудиокниги помогают лучше справляться с повседневными делами

Согласно данным опроса, проведенного «Яндекс Книгами» в ноябре 2024 года, 48% российских пользователей слушают аудиокниги, совмещая их с другими задачами. Этот формат стал не только способом скрасить рутину, но и инструментом для повышения продуктивности.

Исследование показало, что 61% респондентов считают, что аудиокниги помогают лучше справляться с повседневными делами, а половина участников отметили, что это способствует развитию внимательности. Самыми популярными жанрами для такого совмещения оказались детективы (37%), книги по саморазвитию (29%) и историческая литература (28%). Эксперты подчеркивают, что выбор правильной книги играет ключевую роль: легкие для восприятия произведения не только не отвлекают от задач, но и помогают сосредоточиться.

Большинство слушателей предпочитают стандартный темп воспроизведения, но 21% опрошенных ускоряют запись до 1,25x или 1,5x, чтобы оптимизировать процесс. При этом голос диктора остается важным фактором для четверти аудитории: 25% респондентов выбирают мужской голос, а 23% — женский, тогда как для остальных этот аспект значения не имеет.

Чаще всего аудиокниги слушают во время выполнения дел, не требующих серьезных умственных усилий. Так, 76% респондентов выбирают формат для домашних дел, 50% — для прогулок или поездок. Среди мужчин 32% совмещают прослушивание с занятиями спортом, тогда как 45% женщин предпочитают включать аудиокниги во время ухода за собой. Однако есть и те, кто сочетает прослушивание с легкими интеллектуальными задачами: таких оказалось 13%.

Чтобы глубже понять влияние аудиокниг на когнитивные процессы, Лаборатория когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов ВШЭ провела эксперимент с участием 102 человек. Во время исследования испытуемым предложили выполнять умственные задачи параллельно с прослушиванием книг из четырех категорий: классика, развлекательная литература, умный нон-фикшн и популярная психология. Успех совмещения измеряли по двум критериям: правильность выполнения задания и способность вспомнить содержание книги.

Результаты показали, что жанр книги влияет на восприятие: развлекательная литература и легкие книги по саморазвитию лучше запоминаются и меньше отвлекают от параллельных задач. Сложные произведения, такие как классика или научная литература, напротив, затрудняли запоминание сюжета, а иногда даже мешали сконцентрироваться на выполняемых заданиях. Некоторые участники отметили, что погружение в классику часто вызывало уход в собственные мысли, лишая их сосредоточенности как на книге, так и на основной деятельности. Эксперимент ВШЭ проводился с мая по август 2024 года и охватил аудиторию в возрасте от 18 до 55 лет. Среди испытуемых преобладали представители профессий, которые требуют высокой коммуникабельности.

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Екатерина Петрова