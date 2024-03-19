В ОЭЗ «Иннополис» летом запустят центр обработки данных госкорпорации «Росатом»

В июне 2024 года в ОЭЗ «Иннополис» появятся центр обработки данных госкорпорации «Росатом» и роботизированная гостиница. К концу года в Иннополисе запустят два новых технопарка, рассказал гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.



— В планах на 2024 год — запуск в июне текущего года центра обработки данных госкорпорации «Росатом», роботизированной гостиницы и до конца года — запуск двух новых технопарков, которые реализованы в рамках государственного частного партнерства, — отметил Халимов.

В прошлом году завершилась активная фаза строительства центра обработки данных под эгидой АО «Концерн Росэнергоатом». Новый ЦОД будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. В проектном решении указано до 2 тыс. стойко-мест с высокой степенью надежности уровня Tier III. Мощность объекта составит 16 МВт, а уровень доступности ЦОД составит 99,982%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».