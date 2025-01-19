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Российские военные освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР

12:34, 19.01.2025
Российские военные освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Минобороны страны.

— В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики, — отмечается в публикации.

Накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Елизавета Пуншева

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