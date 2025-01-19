Российские военные освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Минобороны страны.
— В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики, — отмечается в публикации.
Накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР).
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