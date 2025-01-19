Управление тюрем Израиля получило имена 90 палестинских заключенных, которых нужно освободить

Управление тюрем Израиля получило список имен 90 палестинских заключенных, которых требуется освободить в рамках договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

В свою очередь палестинское движение ХАМАС должно освободить трех заложниц. В ХАМАС заявили, что уже передали Израилю список имен. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили, что получили его.

Напомним, прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.

Накануне стало известно, что в рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников.



Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа 16 января. Особую благодарность оно выразило посредникам в лице Катара и Египта, которые «приложили колоссальные усилия для достижения соглашения».

Елизавета Пуншева