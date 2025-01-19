На организацию «Лыжни России» в Казани выделили 2,2 млн рублей

Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный 8 февраля

Фото: Максим Платонов

На организацию и проведение XLIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» из бюджета Татарстана выделили 2,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный 8 февраля. Для участников организуют полевую кухню. Медицинскую помощь спортсменам окажут две бригады медиков, каждая из которых будет дежурить по шесть часов.

В рамках культурной программы пройдут выступления танцевального коллектива и вокалистов. Для награждения лучших лыжников приготовят 50 медалей. Помимо этого, подрядчику предстоит обеспечить транспортное обеспечение (автобусы и грузовой транспорт), безопасность, арендовать оборудование.

Напомним, Министерство спорта Татарстана разрабатывает проект проведения Игр БРИКС по зимним видам спорта. По его словам, успешное проведение летних Игр в Казани стало «репетицией» перед потенциальным проведением зимних соревнований.

Галия Гарифуллина