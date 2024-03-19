В Татарстане предложили расширить меры поддержки для многодетных семей с детьми-студентами

Фото: Динар Фатыхов

В Государственный совет Республики Татарстан поступил законопроект, предлагающий расширить меры социальной поддержки для многодетных семей, в которых есть дети-студенты до 23 лет. Проект закона предполагает, что статус многодетной семьи будет устанавливаться бессрочно.

Поправки предлагается внести в закон «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» и Семейный кодекс Республики Татарстан. Они разработаны в связи с Указом президента России Владимира Путина о мерах социальной поддержки многодетных семей от 23 января.

На сегодняшний день в Татарстане многодетной признается семья, в которой три и более ребенка не старше 18 лет, включая усыновленных. При этом после исполнения старшему ребенку 18 лет статус многодетной семьи перестает действовать.

Для реализации законопроекта потребуется дополнительно 389 миллионов рублей, эту сумму согласовал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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Нафиса Миннехузина