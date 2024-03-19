В Татарстане заключили первый госконтракт на приобретение жилья для детей-сирот в 2024 году

Минземимущество Республики Татарстан заключило первый в 2024 году государственный контракт на приобретение 39 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот. Жилые помещения должны находиться в Казани. Сумма контракта — более 169 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили сумму софинансирования.

В требованиях к приобретаемым жилым помещениям указаны следующие условия: площадь — от 24 до 36 квадратных метров, соответствие строительным и санитарным нормам и правилам, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. Жилые помещения не могут находиться в залоге или под арестом, должны быть обеспечены отдельной кухней с раковиной, санитарным узлом с сантехникой, окнами и дверями. Рассматриваются только пригодные к проживанию жилые помещения с чистовой отделкой.

Срок передачи приобретаемых жилых помещений — до 20 декабря 2024 года включительно. Гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание, должен быть не менее двух лет.

Сейчас проводятся мероприятия по определению территорий в муниципальных образованиях Татарстана для объявления второго государственного контракта на приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюджета. Ранее в Госдуму России внесли законопроект о продлении поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах.

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Разиль Самигуллин