Владимир Путин планирует международные контакты на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести международные контакты. Также в графике главы указано заседание попечительского совета МГУ, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».
На следующей неделе при участии президента пройдет и совещание с членами правительства, посвященное экономическим вопросам. Состоится также заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Напомним, в пятницу в Кремле президенты России и Ирана, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который должен вывести отношения двух стран на новый уровень.
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