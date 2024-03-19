На голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в Татарстане вынесли 274 объекта

В 2023 году на Всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году в Татарстане вынесли 274 территории общественных пространств в 45 муниципальных районах республики, рассказала сегодня директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Голосование могут пройти граждане Татарстана старше 14 лет на региональном портале госуслуг. По словам Зиннатуллиной, на 13 вопросов потребуется 5 минут. Один житель может отдать по одному голосу за благоустройство любого объекта Татарстана и оставить отзыв в опросе.

Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля. Далее в течение недели подведут итоги голосования, в результате которых будут выбраны 200 дворовых пространств, которые войдут в приоритет программы по благоустройству в 2025 году.

На Казань из 274 территорий приходится 24 объекта, в Набережных Челнах выдвинуто 6 объектов, в Альметьевском — 7 объектов.

— Территории в Казани мы разделили по административным районам: 4 района, 4 отдельных блока, которые может выбрать каждый голосующий, — сказала Зиннатуллина.

Директор отметила, что, составляя перечень объектов для выноса на голосование, обращают внимание на определенные категории. Это:

территории у социально значимых объектов,

пространства у воды,

победители Всероссийского голосования по малым городам,

продолжение территорий, благоустройство которых начали по федеральному гранту, но требуют завершения,

новые очереди — продолжение прошлогодних территорий-победителей.

В 11 районах Татарстана на голосование вынесли территории лечебных учреждений — центральных районных больниц.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».