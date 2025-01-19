Бастрыкин затребовал доклад о заражении детей в татарстанском лагере «Дуслык»

Фото: Максим Платонов

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с публикациями о заражении несовершеннолетних в казанском детском лагере «Дуслык». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья.

Напомним, в пятницу 12 пациентов с признаками кишечного отравления были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора Агафонова из оздоровительного центра «Дуслык». Их состояние оценивалось как удовлетворительное, дети находились под постоянным наблюдением специалистов и получали всю необходимую медицинскую помощь.

В субботу у 10 госпитализированных детей обнаружили норовирус. В целом количество обращений с признаками кишечной инфекции выросло до 30.

В рамках расследования сотрудники ведомства выявили нарушения режимов мытья и обработки посуды и инвентаря, дезинфекционного режима и кратности проведения уборок помещений, питьевого режима детей. Также обнаружилось, что работники пищеблока формально проводили ежедневные осмотры, в помещениях не использовались бактерицидные облучатели, не велся контроль за температурным режимом работы холодильников.

В центре проходил заключительный этап республиканской олимпиады по химии, в которой принимали участие 149 школьников 9–11 классов из более чем 30 районов Татарстана.



Елизавета Пуншева