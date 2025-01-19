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Сторонники Юн Сок Ёля устроили погром возле здания суда

11:12, 19.01.2025

Сторонники отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погромы возле здания суда во время избрания меры пресечения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Группа протестующих прорвала полицейский кордон и попала в здание. Мятежники разбивали окна, бросали пластиковые стулья и другие предметы в полицейских, а также применяли огнетушители. В результате инцидента задержали 86 человек.

Прокуратура сформировала спецгруппу для расследования обстоятельств. Действия протестующих расценили как «тяжкие преступления», которые подрывают верховенство закона и судебную систему. Представители ведомства обещали «жесткое» наказание задержанным.

Напомним, сеульский суд решил заключить под стражу временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля. Накануне в суде Юн Сок Ёль в течение 40 минут представлял свою позицию, однако это не помогло переубедить судей. Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) намеренно продолжить личные допросы президента.

Елизавета Пуншева

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