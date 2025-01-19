Сторонники Юн Сок Ёля устроили погром возле здания суда

Сторонники отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погромы возле здания суда во время избрания меры пресечения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Группа протестующих прорвала полицейский кордон и попала в здание. Мятежники разбивали окна, бросали пластиковые стулья и другие предметы в полицейских, а также применяли огнетушители. В результате инцидента задержали 86 человек.

Прокуратура сформировала спецгруппу для расследования обстоятельств. Действия протестующих расценили как «тяжкие преступления», которые подрывают верховенство закона и судебную систему. Представители ведомства обещали «жесткое» наказание задержанным.

Напомним, сеульский суд решил заключить под стражу временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля. Накануне в суде Юн Сок Ёль в течение 40 минут представлял свою позицию, однако это не помогло переубедить судей. Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) намеренно продолжить личные допросы президента.

Елизавета Пуншева