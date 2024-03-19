В 2023 году в Иннополисе стало в 1,5 раза больше студентов

В Иннополисе сегодня насчитывается 1239 студентов. За 2023 год их количество выросло на 432 человека, рассказал сегодня мэр города Иннополис Руслан Шагалеев.

— У нас город состоит из жителей, в числе которых 1 239 студентов. По этому показателю мы за 2023 год выросли на 432. Связано это с тем, что ввели в эксплуатацию три новых здания кампуса Университета, — отметил Шагалеев.

Из 7,8 тыс. человек, ежедневно пребывающих в Иннополисе, насчитывается более 1,3 тыс. детей, причем за 2023 год их количество увеличилось на 172 ребенка, 57 из которых родились в семьях города. Заселено 1854 квартиры, причем около 1,5 тыс. приходится на жилой квартал, а также таунхаусы ZION.

— 1854 квартиры заселено, из них порядка 1,5 тысячи — жилой квартал и также таунхаусы ZION. По этому показателю за 2023 год мы выросли на 30 квартир. В 2024 году у нас план вырасти сильнее, потому что весной этого года у нас сдается новый жилой квартал Ю, — подчеркнул Шагалеев.

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