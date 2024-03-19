В Татарстане открываются первые в стране школьные клубы дипломатии

В Татарстане появятся школьные клубы дипломатии — подростки будут учиться создавать проекты международного уровня, сообщают в мэрии Казани. К проекту могут присоединиться школьники в возрасте от 12 до 18 лет, интересующиеся международными отношениями.

Заинтересованные школьники смогут изучать иностранные языки вместе с их носителями и участвовать в международных мероприятиях и телемостах. Кроме того, участники получат приоритетное право на участие в ознакомительных стажировках в дипломатических ведомствах и международных молодежных лагерях.

Чтобы стать участником проекта, школьникам необходимо собрать команду из 10 человек, которые изучают иностранные языки (желательно не ниже уровня В1). Затем коллективу нужно найти наставника из числа преподавателей. Клубы дипломатии помогут развивать партнерство между школами-побратимами и позволят участникам найти друзей из разных городов и стран.

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