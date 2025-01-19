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Жителей Татарстана предупредили о гололедице

16:11, 19.01.2025
Жителей Татарстана предупредили о гололедице
Фото: Инна Серова

В Татарстане ночью и днем 20 января местами ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Кроме того, в отдельных районах ожидается метель. Минимальная температура ночью составит -8..-13 градусов, максимальная днем — -6..-11 градусов.

Напомним, сегодня в отдельных районах республики также прогнозировались гололед и туман. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Елизавета Пуншева

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