Жителей Татарстана предупредили о гололедице
В Татарстане ночью и днем 20 января местами ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Кроме того, в отдельных районах ожидается метель. Минимальная температура ночью составит -8..-13 градусов, максимальная днем — -6..-11 градусов.
Напомним, сегодня в отдельных районах республики также прогнозировались гололед и туман. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.