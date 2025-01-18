Экранизация «Волшебника Изумрудного города» собрала в прокате 3 млрд рублей

Это пятая российская кинокартина, которая преодолела рубеж сборов в 3 млрд рублей

Экранизация классической повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» выпущена под названием «Дорога из желтого кирпича». Она стала пятой российской кинокартиной, которая преодолела рубеж сборов в 3 млрд рублей, пишет газета «Ведомости». Фильм вышел на экраны 1 января 2025 года, и к утру 18 января его кассовые сборы достигли этой внушительной отметки, что подтверждают данные Единой автоматизированной информационной системы государственного Фонда кино.

Лента закрепила традицию выхода самых прибыльных российских фильмов в период новогодних праздников. Среди прочих «трижды миллиардеров» оказались такие хиты, как комедия «Холоп» (2019) и ее продолжение «Холоп 2» (2024), а также «Чебурашка» (2023) и «Бременские музыканты» (2024). Успех каждого из этих проектов связан с удачным стартом на фоне длинных выходных, когда зрители активно посещают кинотеатры.

Реальное время / realnoevremya.ru

По количеству зрителей «Волшебник Изумрудного города» занял 12-е место среди всех российских фильмов, вышедших в прокат с момента запуска ЕАИС в 2015 году. На фильм было продано 6,3 млн билетов, при этом средняя стоимость билета выросла по сравнению с прошлым годом с 360–390 рублей до 450–470 рублей.

Фильм создан компаниями «Кинослово», «Централ Партнершип» и «Тритэ». Это первая часть трилогии по мотивам сказки Волкова, которая, в свою очередь, вдохновлена «Удивительным волшебником из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума. В центре сюжета — девочка Элли, которую смерч переносит из реального мира в волшебную страну. Чтобы вернуться домой, она вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется к магу Гудвину и по дороге сталкивается с коварной ведьмой Бастиндой.

Согласно экспертам, успех «Волшебника» можно объяснить сочетанием нескольких факторов. Во-первых, это сильная рекламная кампания и участие одного из крупнейших дистрибьюторов — компании «Централ Партнершип», ранее занимавшейся всеми российскими фильмами, преодолевшими порог в 3 млрд. Во-вторых, узнаваемый бренд сказки и ее персонажей привлек семейную аудиторию. В-третьих, визуальная составляющая фильма была на высоте, что сыграло ключевую роль в его популярности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако у «Волшебника» были и сложности. Параллельно в прокат вышел фильм «Финист. Первый богатырь» — приквел популярной франшизы «Последний богатырь». Эта картина стартовала одновременно с «Волшебником» и уже собрала 2,3 млрд рублей. Хотя «Финист» изначально уступал в сборах, вторая и третья недели проката стали для него успешнее. По словам исследователей, у фильма более высокий индекс NPS («коэффициент сарафанного радио») — 39 пунктов против 13 у «Волшебника».

Слабый показатель NPS «Волшебника» эксперты связывают с открытым финалом, который мог разочаровать зрителей, привыкших к завершенным историям. Для сравнения, у прошлогодних лидеров — «Холопа 2» и «Бременских музыкантов» — этот индекс составлял 48 и 51 пункт соответственно.

Несмотря на конкуренцию, итоговые сборы «Волшебника» могут достичь 3,5 млрд рублей, тогда как «Финист», вероятно, завершит прокат с суммой около 3 млрд.

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Екатерина Петрова