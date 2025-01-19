Наиль Хафизов: «Тренд на расширение возможностей обучения на рабочем месте — один из основных»

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году жители Татарстана стали на 20% чаще интересоваться такими вакансиями для кандидатов без опыта по сравнению с 2023 годом. Об этом «Реальному времени» заявил региональный представитель «Авито Работы» в республике Наиль Хафизов.

Согласно опросу, 53% работающих казанцев готовы пройти переобучение на новую профессию. Наиболее популярными направлениями респонденты назвали онлайн— или традиционную торговлю, ИТ-сферу и индустрию гостеприимства (туризм, гостиничный бизнес, рестораны и общепит).



— Тренд на расширение возможностей обучения на рабочем месте — один из основных на современном рынке труда. Принимая начинающих сотрудников без опыта, компании организуют для них обучение всем необходимым навыкам и знаниям, наставническую поддержку. И в результате работодатели получают специалистов с компетенциями, которые требуются для выполнения конкретных рабочих задач и наилучшим образом отвечают запросам бизнеса, — заявил Наиль Хафизов.

По его словам, программы стажировок, обучения и переобучения помогают закрывать вакансии в первую очередь по наиболее востребованным специальностям.

— Это относится не только к массовым позициям, например, в сфере ритейла и e-commerce: здесь кандидатам на вакансии комплектовщиков, складских сотрудников, продавцов и т.д. не требуется специальное образование. Обучать новичков всему необходимому готовы и по квалифицированным специальностям на производстве, в том числе студентов вузов и колледжей профильных направлений. Так, старшекурсника технического университета могут взять на место инженера-технолога. Соискателю с желанием развиваться в сфере пищевого производства предлагают непосредственно на предприятии освоить с нуля профессию пекаря-кондитера.

Реальное время / realnoevremya.ru

При подборе персонала руководители и рекрутеры все чаще обращают внимание не на профильный опыт, а на развитые soft skills («мягкие навыки») кандидатов. «Способность к обучению, умение работать в команде и разрешать конфликты, стремление к саморазвитию, ответственность, коммуникабельность и другие социально-психологические компетенции помогают быстро освоить новые практические умения и эффективно выполнять свои задачи. Еще одним преимуществом соискателя без опыта являются развитые навыки работы с цифровыми технологиями и ИИ. Эти знания становятся все популярнее в любой сфере деятельности и позволяют успешно конкурировать на рынке труда с более опытными кандидатами», — заключил региональный представитель «Авито Работы».

Напомним, в Татарстане количество вакансий для соискателей без опыта работы за год возросло на 28%. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», связывают это не только с нехваткой сотрудников, но и с развитием новых технологий. Также к трендам рынка труда, которые популярны прямо сейчас, относятся внедрение ИИ в рабочие процессы, повышенное внимание к корпоративной культуре и популярность проектной деятельности. Подробнее о причинах таких тенденций — в материале «Реального времени».