В России фиксируются сбои в работе TikTok

Фото: Мария Зверева

Российские пользователи сообщают о нестабильной работе соцсети TikTok. Зафиксировано почти 3,9 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев «Сбой.рф».

Около 22% жалоб фиксируется в Москве — это самое большое количество. Также сообщения поступают жалобы из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня приложение TikTok перестало открываться у пользователей из США. Оно также исчезло из App Store.

Елизавета Пуншева