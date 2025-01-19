В России фиксируются сбои в работе TikTok
Российские пользователи сообщают о нестабильной работе соцсети TikTok. Зафиксировано почти 3,9 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев «Сбой.рф».
Около 22% жалоб фиксируется в Москве — это самое большое количество. Также сообщения поступают жалобы из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга.
Напомним, сегодня приложение TikTok перестало открываться у пользователей из США. Оно также исчезло из App Store.
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