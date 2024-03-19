Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером после разгромного поражения от «Локомотива»
Омский «Авангард» утром 19 марта по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером клуба Михаилом Кравецом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин, находящийся в клубе на должности тренера вратарей.
Омский клуб проигрывает серию ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2, а прошлый матч омичи и вовсе проиграли с разгромным результатом 0:7.
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