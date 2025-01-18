В 2025—2027 годах на обновление общественного транспорта из бюджета Татарстана хотят направить 640 млн рублей

На обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в Татарстане из бюджета республики хотят направить 640 млн рублей. Эта сумма заложена в законе «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Об этом стало известно из пояснительной записки к проекту постановления кабмина Татарстана насчет порядка предоставления из бюджета республики в 2025 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Набережных Челнов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при предоставлении субсидии муниципальным автотранспортным предприятиям на возмещение части затрат на лизинг автобусов. На эти цели направят 99 млн рублей.



Напомним, в 2024 году в Казани на покупку нового общественного транспорта потратили более 4 млрд рублей. 2,9 млрд рублей ушло на закупку новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, и 1,4 млрд рублей на троллейбусы. Новые автобусы приобрели по договорам лизинга в рамках инвестпроекта «Покупка транспортных средств для наземного общественного пассажирского транспорта с последующей передачей в лизинг». Срок действия договоров — пять лет.

На этой неделе стало известно, что из бюджета Набережных Челнов выделено 105 млн рублей на субсидирование пассажирских перевозок в 2025 году. Средства направлены на возмещение затрат на регулярные автобусные перевозки (52,3 млн рублей), недополученных доходов для отдельных категорий граждан (44,7 млн рублей) и электрический транспорт (7,9 млн рублей). Мэр города Наиль Магдеев отметил, что для полноценного функционирования автобусных маршрутов потребуется еще 150—250 млн рублей субсидий.