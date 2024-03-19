В Татарстане объем предложений на рынке новостроек за два года увеличился на 55%

Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, с февраля 2023 года по февраль 2024-го предложение на рынке новостроек в Татарстане увеличилось на 4%. А с февраля 2022-го февраль 2024-го — на 55%.

— На рынке новостроек Татарстана за счет ввода новых объемов жилья предложение постоянно увеличивается: +55% за последние пару лет, +4% за последний год, — рассказал Еремкин.

Специалист добавил, что сейчас рынок новостроек Татарстана на «Авито Недвижимости» предлагает к продаже больше 19,5 тысячи квартир.

Ранее «Реальное время» выяснило, что за два года объем предложения квартир на вторичном рынке жилья в Татарстане сократился на 14% — до 22 тысяч вариантов.

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