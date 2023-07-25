Итоги дня: взрыв газа в доме Нижнекамска, расширение призывного возраста, северокорейский вояж Минобороны
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 25 июля:
- Сегодня около 5 часов утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске взорвался бытовой газ, из-за чего произошел сильный пожар. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, спасатели вытащили из горящего здания 9 человек, а еще 15 смогли эвакуироваться самостоятельно.
- Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Вместе с этим было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- По словам мэра города Рамиля Муллина, жителям всех пострадавших квартир со стороны властей будет оказана максимальная помощь. В настоящий момент временное размещение граждан организовано в школе №12. Детали — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Доме правительства республики. Стороны обсудили взаимодействие по реализации крупных проектов и национальных проектов в республике и другие актуальные вопросы.
- Также Минниханов провел встречу с первым замминистра юстиции России Евгением Забарчуком и замминистра юстиции Олегом Свириденко. Ее участники обсудили вопросы взаимодействия республики с федеральным Минюстом по ряду направлений, включая реализацию проекта «Квартал юстиции».
- Раис Татарстана ознакомился с реконструкцией здания Министерства здравоохранения на ул. Бутлерова, 40/11, являющегося объектом культурного наследия. Оно было построено в 1914 году и до 1920-го использовалось как казанское отделение Дворянского земельного банка.
- Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП страны может перекрыть прошлогоднее снижение. По его прогнозам, показатель вырастет на 2%. По его словам, сейчас показатель ВВП растет ежеквартально на 0,5—0,7%.
- Вместе с этим Путин рассказал о росте реальных зарплат жителей страны. По его словам, в апреле они увеличились более чем на 10%. Глава государства назвал этот результат хорошим.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение до конца этого года. При этом он считает, что, скорее всего, в мирном договоре не будет пункта о Нагорном Карабахе, который устроил бы обе стороны.
- Начальник УГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов рассказал, что первый этап строительства Вознесенского тракта в Казани планируется завершить к 30 августа — ко Дню республики и ее столицы. Речь идет об участке от улицы Даурской до проспекта Победы. Второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — его хотят закончить до 2025 года.
- Он также сообщил, что в Татарстане в ближайшее время рассмотрят вопрос устройства на дорогах дополнительных полос для движения грузовиков. По его словам, сегодня доля грузовиков в транспортном потоке, особенно на главных транспортных артериях региона, составляет 15—20%.
- Госдума приняла поправку о закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года. Вместе с этим в ГД приняли и поправку об увеличении штрафа для граждан за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей. При этом, как пояснил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, граждан, которым исполнится 27 лет в текущем году, не призовут в следующем.
- Также Госдума приняла закон о введении в России уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Он должен вступить в силу с 1 июля 2024 года. В настоящее время в стране за такое нарушение предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа.
- А вместе с ним был принят и законопроект о внедрении вторичной переработки упаковки. Теперь утилизировать отходы от упаковки будут обязаны компании, которые производят ее. Этим в том числе будут заниматься импортеры.
- Делегация Министерства обороны России во главе с главой ведомства Сергеем Шойгу отправится в КНДР. Она поучаствует в торжествах в честь 70-летия победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Визит запланирован на 25—27 июля.
- Руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» фонда «Институт развития городов Татарстана» Оксана Саргина рассказала, что к реализации первой очереди «Волжской тропы», протяженность которой составляет 174 км, приступят в 2024 году. По ее словам, на сегодняшний день она «вообще не готова».
- Главный внештатный репродуктолог Минздрава Татарстана и генеральный директор АО «АВА-Казань» Фирая Сабирова, которая до сих пор была бессменным руководителем компании с момента ее основания в 2007 году, покинула свою должность. Организацию возглавил экс-глава казанского горздрава, бывший главврач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Халфиев. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с 17 по 23 июля коронавирус выявили у 59 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 537 случаев COVID-19. При этом в регионе вновь зафиксирован рост числа госпитализаций таких пациентов. За неделю в больницы попали 33 человека, что в 1,43 раза больше, чем за предыдущие 7 дней.
- Стало известно, когда отключат горячую воду в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Это связано с проведением ремонта и гидроопрессовок труб. Гражданам придется быть без воды с 22 по 24 августа, однако сроки отключения могут скорректировать. С полным графиком можно ознакомиться — здесь.
- Власти Казани ищут организатора Дня Татарстана и города. До праздничного дня осталось чуть больше месяца, он традиционно пройдет 30 августа и станет дополнительным выходным днем для жителей региона. Потратить на торжества планируется 28,1 млн рублей. Торжества пройдут в нескольких местах: площадка у Центра семьи «Казан», Казанская ратуша, Старо-Татарская слобода и ипподром на ул. Патриса Лумумбы. Подробности — в материале «Реального времени».
- В конце августа в Казани пройдет второй Глобальный молодежный саммит для молодежи из стран — членов или наблюдателей Организации Исламского сотрудничества, стран БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет с уровнем знания английского языка на уровне B2-C1.
- Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что республика с 2021 года 47 млн рублей на развитие модульных некапитальных средств размещения и прочей туристской инфраструктуры. По его словам, это были средства на реализацию 18 проектов, 10 из которых были связаны с развитием глэмпингов.
- В 16 районах Татарстана на сегодняшний день функционирует 42 современных объекта отдыха на природе — это глэмпинги, кемпинги, эко-отели и базы отдыха. При этом сама республика пока не планирует учреждать региональные гранты на создание и развитие глэмпингов.
- В Татарстане в 2023 году яичный фестиваль «Скорлупино» пройдет в новом формате. По словам организаторов, акцент ставится именно на развитии и популяризации народной культуры и традиций. Также на фестивале в Пестречинском районе планируют установить несколько новых рекордов, связанных с перетягиванием трактора и проведением хоровода.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» выросло до 46 человек, пострадал еще 61 человек. Он указал, что необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом такого алкоголя.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным отказ Бугульминского горсуда рассматривать дело 59-летнего замруководителя исполкома района Вахита Гарафутдинова и учредителя ООО «Эколог» Наиля Фазлиева. Апелляционная инстанция согласилась с наличием существенных процессуальных нарушений в обвинительном заключении. Например, была допущена ошибка в указании количества статей.
- Кроме того, Верховный суд республики поправил приговор Вахитовского суда Казани по делу руководителей МУП «Метроэлектротранс», осужденных за злоупотребление полномочиями путем использования мощностей подземки для майнинга криптовалюты. Допнаказание для фигурантов было отменено, как и решение об уничтожении вещдоков.
- Вместе с этим в Вахитовском райсуде стартовали прения по уголовному делу экс-предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. Гособвинитель запросил для нее 6 лет колонии общего режима по трем эпизодам с ущербом в 890 млн рублей. Он также просил повторно признать ее виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем крах банка.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин единогласно избран председателем совета директоров АО «Татэнерго». Секретарем совета директоров компании была выбрана юрисконсульт отдела корпоративного управления организации Алина Юртаева.
- Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая, его место займет глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. О причинах таких кадровых перестановок не сообщается. На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.
- Структуры телеканала «Дождь»**, внесенного в список иностранных агентов, признали нежелательными в России. Организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях.
- Минэкономразвития России сообщило о том, что Кабмин ввел запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Уточняется, что эта мера должна помочь освободить отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить все внутренние потребности.
- В Татарстан прибыл президент Сенегала Маки Салл. Он планирует провести отдельную встречу с раисом республики Рустамом Миннихановым. Вместе с этим глава государства собирается изучить промышленный потенциал региона и хочет посетить ряд культурных и спортивных объектов.
- Международный валютный фонд увеличил на 0,8 процентного пункта прогноз по росту российской экономики в текущем году. Согласно расчетам организации, ВВП страны может вырасти на 1,5%. Прогноз был пересмотрен из-за высоких показателей розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии.
- Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Напомним, четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в этом ТЦ.
Ключевые события 517-го дня специальной военной операции на Украине:
- Ночью ВСУ попытались атаковать беспилотниками патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющего задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя). Атака была отражена, оба дистанционно-управляемых катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения судна.
- По данным Минобороны России, на Донецком направлении действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка. Потери украинских войск составили свыше 280-ти военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное и Торское. В ходе контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение российских войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в его глубину. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское. В районе населенного пункта Новоивановка поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.
- На Запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Мирное, Орехов, Малая Токмачка и Пятихатки. Потери украинских войск составили до 140 человек, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «FH-70» производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица «Гиацинт-С».
- На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка и Стельмаховка. Потери украинских войск составили до 35-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5 258 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 604 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 888 единиц автомобильной техники.
* Признан в России иноагентом
**Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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