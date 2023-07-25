Почти две тысячи залпов салюта, выступление российской звезды: как в Казани отметят День Татарстана и города

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», Казань уже занялась поиском организатора Дня Татарстана и города — до праздничного дня осталось чуть больше месяца, он традиционно пройдет 30 августа и станет дополнительным выходным днем для жителей региона. Потратить на торжества в этом году готовы почти столько же, сколько и в прошлом, — 28,1 млн рублей. Что ждет казанцев в предпоследний день лета — в материале интернет-газеты.

Звезда российской эстрады и 4-минутный салют

В Казани праздничные мероприятия в честь Дня Татарстана, совпадающего всегда и с Днем столицы, профинансируют из муниципального бюджета. Выделение региональных средств в проекте контракта не прописано, хотя праздник касается и самой республики.

Торжества пройдут на нескольких площадках, большая часть из которых уже традиционная. Это открытая площадка у Центра семьи «Казан», Казанская ратуша, Старо-Татарская слобода и ипподром на ул. Патриса Лумумбы. Перед мероприятиями на них проведут уборку, а улицы города украсят праздничными щитами и толедо.

Концерт, который состоится у «Чаши», продлится как минимум четыре часа. Подготовкой программы должна заняться режиссерско-постановочная группа под руководством главного режиссера. В работе также задействуют главного балетмейстера, главного выпускающего и звукооператора.

realnoevremya.ru/Василий Иванов

Программу будут вести два ведущих на русском и татарском языках. На сцене выступят хореографические коллективы эстрадного и народного танца, вокальные дуэты и ансамбли, а также солисты-вокалисты.

Традиционно перед казанцами и гостями столицы Татарстана 30 августа выступят и звезды. Пригласить планируется популярного исполнителя татарской эстрады, который проведет на сцене как минимум 20 минут.

Отказываться от приглашения звезды российской эстрады, как это было, например, в случае с Днем Победы, власти Казани не намерены. Перелет из Москвы и обратно рассчитан на шесть человек — приобрести должны два билета бизнес-класса и четыре билета экономкласса, поэтому не исключено, что на сцене выступит дуэт. После прибытия в город звезда будет проживать в пятизвездочной гостинице, расположенной в шаговой доступности от центра Казани — забронируют два номера люкс и четыре стандартных, все они должны быть с одноместным размещением.

Салют также есть в программе. Не изменяя традициям, запустят его над Казанкой. За четыре минуты в ночном небе гости праздника увидят 1 980 залпов.

realnoevremya.ru/Василий Иванов

Лотерея на ипподроме и «Казанское полотенце»

На площадке Международного конноспортивного комплекса «Казань» также состоится четырехчасовая концертная программа — выступят национальный ансамбль танца, народный, коллектив детского театра моды, как минимум 13 заслуженных артистов Татарстана, а также джазовый оркестр и камерный инструментальный квартет. Кроме того, на ипподроме запланировано проведение лотереи.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Старо-Татарской слободе пройдет Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» — «Казанское полотенце». Там он проводился уже неоднократно.

Концертная программа фестиваля продлится как минимум четыре часа. В прологе выступят ансамбль национального танца и оркестр народных инструментов. В жюри включат не менее пяти человек.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Работать в Старо-Татарской слободе 30 августа будут выставки изобразительного искусства и мастер-классы по рисованию с детьми и всеми желающими, литературный дворик. Организовать намерены и выставку народных художественных промыслов.

Торжественный прием в Ратуше

В Казанской ратуше в День города традиционно планируют вручить городские и республиканские награды и чествовать почетных жителей. Для мероприятия закупят 265 поздравительных открыток, которые будут подписаны мэром столицы Татарстана, и 400 приглашений в конвертах. Для награждения также приобретут букеты и композиции из живых цветов.

Концертная программа в Ратуше рассчитана не менее чем на два часа. За это время перед гостями выступят как минимум шесть заслуженных артистов Татарстана, хор, в том числе и юношеский, скрипичный квартет и танцевальные коллективы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для торжественного приема в Казанской ратуше уже разработали меню. В него включили фрукты, мясную и сырную нарезки, треугольники с говядиной и картофелем, хачапури с сыром, медовик, клюквенный морс, черный и зеленый чай, беккен с капустой и яйцом. В списке также куриная грудка с соусом терияки и кунжутом.

Досмотры и контролеры-распорядители

Как и на многих других мероприятиях, особое внимание уделят мерам безопасности. Массовые гулянья 30 августа не обойдутся без досмотров с помощью 12 арочных металлодетекторов.

Работать будут и контролеры-распорядители, в частности, на площадке празднования в день мероприятия должны дежурить 16 человек с 16-часовой сменой. Заниматься они должны контролем за перемещением зрителей и участников до начала и после окончания, их информированием о дополнительных услугах и о необходимости соблюдения правил поведения. В случае если они обнаружат факты нарушения общественного порядка, причинения вреда жизни или здоровью граждан, их имуществу, они обязаны донести информацию до ответственных лиц.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Запланирована видеотрансляция мероприятия. Для этого привлекут четырех операторов, которые должны предоставить услуги профессиональной видеосъемки на протяжении как минимум трех часов. Запечатлеют торжества и фотографы — три специалиста проведут на праздничных площадках не менее четырех часов, чтобы отдать заказчику — Управлению культуры Казани — 500 снимков.

Начальная цена контракта почти не изменилась

В этом году начальная цена контракта лишь на 211 рублей меньше, чем в прошлом году. В 2022-м она составляла ровно 28,123 млн рублей. В ходе тендера она опустилась еще на 3 миллиона рублей.

В прошлом году в Казани организацией Дня города занималось местное ООО «Пропраздник». Компания не раз становилась подрядчиком властей столицы Татарстана. В этом году она уже организовывала и проводила Сабантуй, торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» за 5,46 млн рублей и мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за 41,8 млн рублей.



realnoevremya.ru/Василий Иванов

«Пропраздник» организовывал в Казани торжества на 30 августа и в 2021 году. Тогда контракт с компанией заключили почти на 27,8 млн рублей.

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Татьяна Демина