Почти две тысячи залпов салюта, выступление российской звезды: как в Казани отметят День Татарстана и города
Как выяснило «Реальное время», Казань уже занялась поиском организатора Дня Татарстана и города — до праздничного дня осталось чуть больше месяца, он традиционно пройдет 30 августа и станет дополнительным выходным днем для жителей региона. Потратить на торжества в этом году готовы почти столько же, сколько и в прошлом, — 28,1 млн рублей. Что ждет казанцев в предпоследний день лета — в материале интернет-газеты.
Звезда российской эстрады и 4-минутный салют
В Казани праздничные мероприятия в честь Дня Татарстана, совпадающего всегда и с Днем столицы, профинансируют из муниципального бюджета. Выделение региональных средств в проекте контракта не прописано, хотя праздник касается и самой республики.
Торжества пройдут на нескольких площадках, большая часть из которых уже традиционная. Это открытая площадка у Центра семьи «Казан», Казанская ратуша, Старо-Татарская слобода и ипподром на ул. Патриса Лумумбы. Перед мероприятиями на них проведут уборку, а улицы города украсят праздничными щитами и толедо.
Концерт, который состоится у «Чаши», продлится как минимум четыре часа. Подготовкой программы должна заняться режиссерско-постановочная группа под руководством главного режиссера. В работе также задействуют главного балетмейстера, главного выпускающего и звукооператора.
Программу будут вести два ведущих на русском и татарском языках. На сцене выступят хореографические коллективы эстрадного и народного танца, вокальные дуэты и ансамбли, а также солисты-вокалисты.
Традиционно перед казанцами и гостями столицы Татарстана 30 августа выступят и звезды. Пригласить планируется популярного исполнителя татарской эстрады, который проведет на сцене как минимум 20 минут.
Отказываться от приглашения звезды российской эстрады, как это было, например, в случае с Днем Победы, власти Казани не намерены. Перелет из Москвы и обратно рассчитан на шесть человек — приобрести должны два билета бизнес-класса и четыре билета экономкласса, поэтому не исключено, что на сцене выступит дуэт. После прибытия в город звезда будет проживать в пятизвездочной гостинице, расположенной в шаговой доступности от центра Казани — забронируют два номера люкс и четыре стандартных, все они должны быть с одноместным размещением.
Салют также есть в программе. Не изменяя традициям, запустят его над Казанкой. За четыре минуты в ночном небе гости праздника увидят 1 980 залпов.
Лотерея на ипподроме и «Казанское полотенце»
На площадке Международного конноспортивного комплекса «Казань» также состоится четырехчасовая концертная программа — выступят национальный ансамбль танца, народный, коллектив детского театра моды, как минимум 13 заслуженных артистов Татарстана, а также джазовый оркестр и камерный инструментальный квартет. Кроме того, на ипподроме запланировано проведение лотереи.
В Старо-Татарской слободе пройдет Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» — «Казанское полотенце». Там он проводился уже неоднократно.
Концертная программа фестиваля продлится как минимум четыре часа. В прологе выступят ансамбль национального танца и оркестр народных инструментов. В жюри включат не менее пяти человек.
Работать в Старо-Татарской слободе 30 августа будут выставки изобразительного искусства и мастер-классы по рисованию с детьми и всеми желающими, литературный дворик. Организовать намерены и выставку народных художественных промыслов.
Торжественный прием в Ратуше
В Казанской ратуше в День города традиционно планируют вручить городские и республиканские награды и чествовать почетных жителей. Для мероприятия закупят 265 поздравительных открыток, которые будут подписаны мэром столицы Татарстана, и 400 приглашений в конвертах. Для награждения также приобретут букеты и композиции из живых цветов.
Концертная программа в Ратуше рассчитана не менее чем на два часа. За это время перед гостями выступят как минимум шесть заслуженных артистов Татарстана, хор, в том числе и юношеский, скрипичный квартет и танцевальные коллективы.
Для торжественного приема в Казанской ратуше уже разработали меню. В него включили фрукты, мясную и сырную нарезки, треугольники с говядиной и картофелем, хачапури с сыром, медовик, клюквенный морс, черный и зеленый чай, беккен с капустой и яйцом. В списке также куриная грудка с соусом терияки и кунжутом.
Досмотры и контролеры-распорядители
Как и на многих других мероприятиях, особое внимание уделят мерам безопасности. Массовые гулянья 30 августа не обойдутся без досмотров с помощью 12 арочных металлодетекторов.
Работать будут и контролеры-распорядители, в частности, на площадке празднования в день мероприятия должны дежурить 16 человек с 16-часовой сменой. Заниматься они должны контролем за перемещением зрителей и участников до начала и после окончания, их информированием о дополнительных услугах и о необходимости соблюдения правил поведения. В случае если они обнаружат факты нарушения общественного порядка, причинения вреда жизни или здоровью граждан, их имуществу, они обязаны донести информацию до ответственных лиц.
Запланирована видеотрансляция мероприятия. Для этого привлекут четырех операторов, которые должны предоставить услуги профессиональной видеосъемки на протяжении как минимум трех часов. Запечатлеют торжества и фотографы — три специалиста проведут на праздничных площадках не менее четырех часов, чтобы отдать заказчику — Управлению культуры Казани — 500 снимков.
Начальная цена контракта почти не изменилась
В этом году начальная цена контракта лишь на 211 рублей меньше, чем в прошлом году. В 2022-м она составляла ровно 28,123 млн рублей. В ходе тендера она опустилась еще на 3 миллиона рублей.
В прошлом году в Казани организацией Дня города занималось местное ООО «Пропраздник». Компания не раз становилась подрядчиком властей столицы Татарстана. В этом году она уже организовывала и проводила Сабантуй, торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» за 5,46 млн рублей и мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за 41,8 млн рублей.
«Пропраздник» организовывал в Казани торжества на 30 августа и в 2021 году. Тогда контракт с компанией заключили почти на 27,8 млн рублей.
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