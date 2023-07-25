В Нижнекамске рано утром загорелся многоквартирный дом — мэр города сообщил о хлопке

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Рано утром в 5.08 в Нижнекамске поступило сообщение о том, что загорелся многоквартирный пятиэтажный дом. Самостоятельно из здания вышли 15 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные спасли 9 человек. В их числе и один ребенок.

В 5.29 открытое горение ликвидировали. Причина пожара уточняется.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Как уточнил мэр города Рамиль Муллин, в доме №11 произошел хлопок. Жителям из пострадавших квартир окажут всю необходимую помощь.

По его словам, в школе №12 организован пункт временного размещения для всех желающих, чьи квартиры пострадали при происшествии.

20 июля в Набережных Челнах на заводе «ТЭМПО» в Автозаводском районе, ул. Моторная, 38, произошел пожар. Сообщение о густом черном дыме на территории завода поступило в 18.23.

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Елизавета Пуншева