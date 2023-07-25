Раис Татарстана встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым
Раис Татарстана встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса РТ.
Стороны обсудили взаимодействие по реализации крупных проектов и национальных проектов в Татарстане и другие актуальные вопросы.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
Накануне Рустам Минниханов по видео-конференц-связи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. На встрече обсуждались вопросы реализации мер и координации деятельности органов власти в решении задач по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в ПФО.
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