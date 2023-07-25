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Раис Татарстана встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым

10:30, 25.07.2023
Раис Татарстана встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса РТ.

Стороны обсудили взаимодействие по реализации крупных проектов и национальных проектов в Татарстане и другие актуальные вопросы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Накануне Рустам Минниханов по видео-конференц-связи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. На встрече обсуждались вопросы реализации мер и координации деятельности органов власти в решении задач по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в ПФО.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Давид Абдуллин
ОбществоВласть Татарстан

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