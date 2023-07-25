МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 0,8 процентного пункта прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Как говорится в докладе организации, ВВП страны может вырасти на 1,5%.

Уточняется, что прогноз пересмотрен из-за высоких показателей розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и «крупными налогово-бюджетными стимулами».

При этом прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В январе сообщалось, что, согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю были улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно.

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Айрат Назипов