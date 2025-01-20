Российские военные освободили населенные пункты Новоегоровку и Шевченко
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, сообщает Минобороны страны.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР.
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