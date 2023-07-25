Армения может подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение до конца этого года. Такую возможность допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Если начнется диалог Баку — Степанакерт... Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да, — цитируют его «Известия».

Он считает, что скорее всего, в мирном договоре не будет пункта о Нагорном Карабахе, который бы устроил обе стороны.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В конце мая Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга в 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно. Никол Пашинян отметил, что его страна готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, а также к открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.

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Айрат Назипов