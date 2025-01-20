РПЛ упала ниже чемпионата Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира

Фото: Динар Фатыхов

Российская премьер-лига (РПЛ) упала ниже чемпионата Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира. Обновленный список обнародовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Первое место в рейтинге занимает итальянская Серия А, в тройке лучших — испанская Ла Лига и английская АПЛ. РПЛ расположилась на 73-м месте, оказавшись ниже чемпионатов Фарерских островов, Гондураса и Гватемалы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В предыдущем рейтинге IFFHS российский чемпионат занимал 59-ю строчку.

Клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин