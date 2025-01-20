РПЛ упала ниже чемпионата Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира
Российская премьер-лига (РПЛ) упала ниже чемпионата Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира. Обновленный список обнародовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Первое место в рейтинге занимает итальянская Серия А, в тройке лучших — испанская Ла Лига и английская АПЛ. РПЛ расположилась на 73-м месте, оказавшись ниже чемпионатов Фарерских островов, Гондураса и Гватемалы.
В предыдущем рейтинге IFFHS российский чемпионат занимал 59-ю строчку.
Клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
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