Суд Татарстана утвердил возврат дела замглавы исполкома Бугульмы прокурорам

Сегодня Верховный суд РТ признал законным и обоснованным отказ Бугульминского горсуда рассматривать дело 59-летнего замруководителя исполкома района Вахита Гарафутдинова и учредителя ООО «Эколог» Наиля Фазлиева. Апелляционная инстанция согласилась с наличием существенных процессуальных нарушений в обвинительном заключении, передает с заседания журналист «Реального времени».



Одним из таких нарушений стала ошибка в указании количества статей, по которым обвиняется Фазлиев — в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого их было всего две (дача взятки и мошенничество), а в обвинительном заключении вдруг оказалось три (добавилось еще одно мошенничество).

Ввиду таких нарушений Бугульминский суд 9 июня постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, а следом и в СК — для предъявления фигурантам нового обвинения в окончательной редакции.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Это решение не обжаловали ни гособвинитель, ни защита. Против была семья потерпевших Богачук — это родители мальчика, на которого ровно год назад, 25 июля 2022 года, обрушилась кирпичная стена заброшенного здания в Бугульме. На тот момент ребенку было 6 лет, от черепно-мозговой травмы он не оправился до сих пор. По версии СК и прокуратуры, причиной ЧП стало бездействие замглавы исполкома в 2021-м году: Гарафутдинов знал, что во дворе многоквартирного дома по улице Гафиатуллина есть заброшенная постройка, но не предпринял действий для оценки ее безопасности и демонтажа, вместо этого подписал акт о соответствии смете выполненных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На заседании Верховного суда РТ мать и отец пострадавшего ребенка просили выделить этот эпизод обвинения Гарафутдинова из общего дела, утверждая, что он не имеет никакого отношения ни к взяткам, ни к хищению имущества и рассмотрение в одном деле ведет к затягиванию их дела.

В жалобе было отказано. Председательствующий судья объяснил потерпевшим: практика соединения дел основана на законодательстве и на стадии предварительного следствия семья Богачук не возражала против такого соединения.

Представитель прокуратуры РТ просил оставить постановление горсуда в силе.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сами обвиняемые в заседании сегодня не участвовали. Защиту представлял адвокат Руслан Мадифуров, который отметил, что сегодня редкий случай, когда он согласен с прокурором.

Напомним, Гарафутдинова отдали под суд по обвинению в получении взятки, двух служебных подлогах, двух мошенничествах в сговоре с Фазлиевым и халатности. Предпринимателю, кроме двух афер, вменяют еще дачу взятки. По версии СК и прокуратуры, в 2015—2018 годах чиновник Гарафутдинов получил от коммерсанта Фазлиева взятку в 450 тысяч рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о расценках и объемах работ при строительстве очистных сооружений в двух поселках района, что позволило совершить хищение 11,9 млн рублей по двум муниципальным контрактам.