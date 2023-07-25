В Татарстане обсудили реализацию проекта «Квартал юстиции»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с первым заместителем министра юстиции России Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции страны Олегом Свириденко. Об этом сообщает его пресс-служба.
В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия Татарстана с федеральным Минюстом по ряду направлений, включая реализацию проекта «Квартал юстиции».
«Квартал юстиции» на улице Хади Такташа в Казани открылся в августе 2022 года. Он представляет собой комплекс зданий, выполненных в едином стиле. На его территории размещено Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи и Центр содействия развитию гражданских инициатив.
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