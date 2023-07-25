В Татарстане рассмотрят вопрос устройства на дорогах дополнительных полос для грузовиков

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в ближайшее время рассмотрят вопрос устройства на дорогах дополнительных полос для движения грузовиков. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов.



— Учитывая высокую социальную значимость в обеспечении безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам, вопрос устройства на автомобильных дорогах дополнительных полос для движения грузовых автомобилей будет рассмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения, — рассказал он.

По данным Управления ГИБДД МВД по Татарстану, доля грузовиков в транспортном потоке, особенно на главных транспортных артериях региона, составляет 15—20%. Их количество, учитывая их габариты и максимально допустимые скорости движения, сказывается на пропускной способности трасс и существенно влияет на бесперебойное и комфортное движение.

— Так, из более чем 14,5 тысячи автомобильных дорог федерального и регионального значения в Республике Татарстан порядка 430 км имеют четыре полосы движения, еще примерно на 40 км автомобильных дорог движение по полосам организовано по принципу «2+1» или обустроены дополнительные полосы для движения на участках с затяжными подъемами. Доля автомобильных дорог, на которых возможно движение по нескольким полосам одновременно в каждом направлении, составляет всего 3% от их общей протяженности, — сообщил Рустем Гарипов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На остальных трассах движение организовано по одной полосе в каждом направление, уточнил он. Это существенно ограничивает общий скоростной режим транспортного потока и ограничивает возможность обгона.

В интервью «Реальному времени» Рустем Гарипов рассказал, что в Татарстане могут рассмотреть вопрос внедрения «карманов» для фур. Для этого предварительно надо изучить опыт других регионов России.



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Татьяна Демина