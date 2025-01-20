Автор проекта нового здания театра Камала: «Задача достроить к саммиту БРИКС в любом случае ускорила стройку»

Фото: Мария Зверева

Достроить новое здание театра Камала к саммиту БРИКС не удалось из-за сложности устройства специализированных технологий. Об этом в интервью «РБК Татарстан» рассказал партнер архитектурного бюро Wowhaus, один из авторов проекта Олег Шапиро.

— У раиса Татарстана Рустама Минниханова появилась идея: а что если успеть построить театр к саммиту БРИКС. Надо сказать, что она всех вдохновила. Самое сложное в театре и самое трудоемкое — это театральные технологии. У сцены чрезвычайно сложное оборудование: механика сцены — верхняя и нижняя, театральный свет, акустика, звуковые системы — все это нужно было не только установить и отладить, но и скоординировать их между собой, а также организовать единое управление ими. На это времени, к сожалению, и не хватило. Задача достроить к саммиту БРИКС в любом случае ускорила стройку, — пояснил он.

Шапиро добавил, что театр построили достаточно быстро. При этом реализовать проект удалось без нарушений:

— Как я уже говорил, самое удивительное в этом театре то, что он сделан очень быстро, но никаких в связи с большой скоростью изъянов не допущено, упрощений проект не претерпел. В этом, как мне кажется, эпический героизм этой стройки. Такое бывает редко. Это большое упорство и амбиции местных властей.

Сегодня в Казани состоялась церемония открытия нового здания театра Камала, на которой была подписана символическая афиша. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также культурные деятели, включая актера Владимира Машкова, Аюпову и Любимову.

Елизавета Пуншева