Опубликован график отключения горячей воды в августе на сетях «Татэнерго»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Стало известно, когда отключат горячую воду в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.



Отключение горячей воды ожидается с 22 по 24 августа, однако сроки отключения могут скорректировать: работы проводятся поэтапно, поэтому горячую воду могут отключать не единожды, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз.

С полным списком адресов жилых домов, детских садов, школ, объектов здравоохранения и других можно ознакомиться по ссылке.

Ранее воду отключали в некоторых домах Авиастроительного района Казани. Воду отключали с ночи 21 июля до вечера 23 июля.

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Маргарита Головатенко