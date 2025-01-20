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В Казани открылось новое здание театра имени Галиасгара Камала

10:30, 20.01.2025
В Казани открылось новое здание театра имени Галиасгара Камала
Фото: Мария Зверева

В Казани состоялась церемония открытия нового здания театра Камала, на которой была подписана символическая афиша.

В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также культурные деятели, включая актера Владимира Машкова, Аюпову и Любимову.

Напомним, что мероприятия в новом здании театра Камала начнут проводить в первом квартале 2025 года.

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Анастасия Фартыгина

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