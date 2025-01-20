В Казани открылось новое здание театра имени Галиасгара Камала
В Казани состоялась церемония открытия нового здания театра Камала, на которой была подписана символическая афиша.
В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также культурные деятели, включая актера Владимира Машкова, Аюпову и Любимову.
Напомним, что мероприятия в новом здании театра Камала начнут проводить в первом квартале 2025 года.
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