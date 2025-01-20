В Набережных Челнах построят новую школу на 1,2 тыс. мест

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах в жилом районе «Замелекесье», в 22 микрорайоне, запланировано строительство новой школы, которая сможет вместить 1224 ученика. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что это учреждение станет подарком от президента страны и раиса Татарстана в честь предстоящего 400-летия города. Ожидается, что школа будет сдана в эксплуатацию уже в этом году.

— Это подарок президента Российской Федерации и раиса Республики Татарстан к 400-летию нашего города. Этот объект был в перечне объектов, подготовленном к празднованию 400-летия. Задача — к 1 сентября школа должна быть построена, — сказал мэр.



Напомним, что в Татарстане в 2025 году, согласно паспорту нацпроекта «Молодежь и дети», предусмотрено строительство двух школ и капремонт десяти учебных заведений. Будут обновлены молодежные центры и проведен капитальный ремонт 50 центров занятости населения по проекту «Управление рынком труда».



Анастасия Фартыгина