Правительство обновило список жизненно важных медицинских препаратов

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В России расширили перечень жизненно важных лекарств, включив в него 18 новых препаратов, сообщает пресс-служба кабинета министров. Эти изменения касаются также списка медикаментов для лечения высокозатратных нозологий. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства.

В обновленный список вошли препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний, включая онкологические, хронические, аутоиммунные, сердечно-сосудистые и инфекционные болезни.

Среди добавленных средств есть лекарства для терапии лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета и тяжелой бронхиальной астмы. Они также используются для профилактики тромботических осложнений и в антиретровирусной терапии.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Особое внимание было уделено противоопухолевому средству изатуксимабу, который теперь включен в перечень для лечения пациентов с редкими и сложными заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что около половины из добавленных лекарств уже производится в России. Власти также подчеркнули, что цены на медикаменты из данного перечня, который насчитывает более 800 наименований, регулируются государством.

Анастасия Фартыгина