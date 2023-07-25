Владимир Путин: рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост ВВП страны может перекрыть прошлогоднее снижение. По его прогнозам, показатель вырастет на 2%.

— Если за весь период, за весь 2022 год, ВВП сократился на 2,1%, то за январь — май текущего года вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись... Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%... Таким образом, полностью этот рост отыграет прошлогоднее снижение, — передает его слова RT.

Президент подчеркнул, что сейчас показатель ВВП растет ежеквартально на 0,5—0,7%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как считают в Центробанке России, темп прироста ВВП страны в 2026 году составит 1,5—2,5%. Также в ЦБ прогнозируют, что этот показатель вырастет на 1,5—2,5% в 2023 году, 0,5—2,5% в 2024 году, 1,0—2,0% в 2025 году.

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Айрат Назипов