Минобороны: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» беспилотниками в Черном море

Сегодня ночью вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющего задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя), сообщили в Минобороны России.

Атака выполнялась двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами и не имела успеха. Атаку отразили, оба дистанционно-управляемых катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 000 и 800 метров. Пострадавших нет.



Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнять поставленные задачи.



В Минобороны России сообщили, что в Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА подавлены, в результате потерпели крушение, пострадавших нет. Той же ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по территории Крыма. Все они нейтрализованы. Никто не пострадал.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дополнительных поручений президента России Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не требуется, силовые структуры страны находятся в готовности. В МИД указали, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым.

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Маргарита Головатенко