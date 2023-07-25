Российские войска освободили населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подразделения 15-й мотострелковой бригады ВС России сумели за прошедшие сутки освободить населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

— В районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Также ВСУ попытались безуспешно атаковать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Российские силы отразили 16 атак.

Сегодня ночью вооруженные силы Украины попытались атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Атаку отразили, оба дистанционно-управляемых катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 000 и 800 метров. Пострадавших нет.

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Айрат Назипов