Принят закон об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон о введении в России уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Он должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.

— Законопроектом предлагается криминализировать деяния, нарушающие требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба, смерть человека, смерть двух или более лиц, дифференцировав при этом уголовную ответственность в зависимости от степени тяжести общественно опасных деяний, — говорится в пояснительной записке.

Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В настоящее время в стране на нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно принятым Госдумой поправкам, граждан будут привлекать к уголовной ответственности, если они за 180 дней два и более раз наказывались за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий по соотвествующей статье КоАП России.

По уголовному законодательству за преступление, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба по неосторожности, будет грозить до трех лет лишения свободы. В случае если следствием станет смерть человека — до пяти лет лишения свободы, а если погибнут два и более лица — до семи лет.

Напомним, в России особое внимание уделяют антитеррористической безопасности объектов образования. Они оснащены кнопками тревожной сигнализации, системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением, речевым оповещением и охранной сигнализацией.

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Татьяна Демина