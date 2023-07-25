К реализации первой очереди «Волжской тропы» в Татарстане приступят в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане к реализации первой очереди «Волжской тропы», протяженность которой составляет 174 км, приступят в 2024 году. Об этом сообщила руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на брифинге в кабмине республики.



По ее словам, «Волжская тропа» на сегодняшний день «вообще не готова». Из инфраструктуры на маршруте только маркировка и отдельно организованные рельефы.

— Пока на этом все. Инфраструктуры там нет. Сейчас смета находится на проверке. И я думаю, что в следующем году мы начнем реализацию первой очереди. Пока мы в таких сроках.

Первая очередь «Волжской тропы» тянется от парка Урицкого в Казани до Камского Устья, до села Кирельское. Завершить ее реализацию также планируют в следующем году.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект «Волжская тропа» в Татарстане запустили весной 2023 года. Она пролегает вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии, с дополнительным отрезком в Казани.



Общая протяженность благоустроенной пешеходной тропы — 350 км. Она объединяет пять районов Татарстана, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий.

Трек тропы проложил эксперт по геоинформатике, краевед и путешественник Тимур Циунчук. Проект разрабатывался под руководством главы Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ Оксаны Саргиной, а нейминг и логотип создала «Студия Артемия Лебедева».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина