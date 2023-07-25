Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Госдума приняла во втором чтении поправку об увеличении штрафа для граждан за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей.



Норма содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.

В настоящее время, согласно статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за неявку по повестке в военкомат предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На прошлой неделе Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал палате парламента принять поправки ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу. Они увеличивают штрафы за неявку россиян в военкомат по повестке без уважительной причины.

Согласно изменениям, неявка граждан по повестке в военкомат без уважительной причины будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко