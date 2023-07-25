В Татарстане на фестивале «Скорлупино» планируют установить новые рекорды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе Татарстана планируют установить несколько новых рекордов. Об этом сообщила организатор мероприятия Наиля Тазиева.



— Финал нашей сказки — огромный хоровод, который мы хотим построить вместе со всеми гостями нашего фестиваля и зафиксировать рекорд по большему хороводу, в котором примет участие самое большое количество национальностей, проживающих в Татарстане, — рассказала она.

Еще один рекорд будет связан с техникой:

— Мы будем перетягивать огромный трактор. Вес его — более 2 тонн. В общем-то, в прошлом году мы попробовали перетянуть трактор, но чуть меньшего веса, у нас получилось. Мы решили, почему бы нет, соревноваться так соревноваться. У нас в Татарстане так всегда — решили, алга, вперед, попробуем, — заявила Наиля Тазиева.

Рекорды на фестивале «Скорлупино» устанавливают не первый раз. В 2021 году на мероприятии съели рекордный для Татарстана торт весом в 450 кг и выпили травяной чай из специально сделанного самовара — тоже рекордно большого, 200-литрового.

Напомним, в этом году фестиваль «Скорлупино» переформатировали. Организаторы решили отказаться от веселых игр. Акцент сделали на развитие и популяризацию народной культуры и традиций.



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Татьяна Демина