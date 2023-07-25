Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» выросло до 46 человек, пострадал еще 61 человек, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель СК России Александр Бастрыкин.



— На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел... В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз.

Бастрыкин указал, что необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом такого алкоголя. Для этого следует повысить требования как к производителям, так и к продавцам.

Сейчас для производства сидра достаточно создать фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а акцизная марка не требуется, тогда как для производства более крепкого алкоголя нужно общество с уставным капиталом почти в 10 миллионов рублей.

Массовое отравление напитком «Мистер сидр» произошло в июне. 14 июня были данные о 106 пострадавших, среди которых пять детей, и о 36 погибших, среди которых один ребенок. В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр».

После инцидента от властей стали поступать различные предложения, касаемые регулирования алкогольного рынка. Например, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид, например «Мистер Сидр», предложили запретить.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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Маргарита Головатенко