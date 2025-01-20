Дональд Трамп анонсировал возвращение TikTok в США

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о возвращении популярной платформы TikTok на американский рынок. В своем заявлении он подчеркнул, что приложение, ранее заблокированное в стране, теперь снова доступно для пользователей.

— Apple и начиная с сегодняшнего дня TikTok снова с нами, — сказал Трамп.



Кроме того, журнал Time представил новую обложку с изображением Трампа, на которой он сметает документы со своего стола в Овальном кабинете Белого дома. Это не первая обложка с участием Трампа — ранее журнал уже называл его «человеком года» и неоднократно помещал на свои страницы. Новая обложка была анонсирована в социальных сетях, подчеркивая продолжающееся внимание к фигуре Трампа в американской политике.

Накануне Трамп объявил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должности своих специальных посланников в Голливуде.

Анастасия Фартыгина