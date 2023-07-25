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В Татарстан прилетел президент Сенегала

19:25, 25.07.2023
В Татарстан прилетел президент Сенегала
Фото: kremlin.ru (архив)

В Татарстан прибыл президент Сенегала Маки Салл. В аэропорту его встретил раис республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Президент Сенегала планирует провести отдельную встречу с Рустамом Миннихановым. Еще он хочет изучить промышленный потенциал региона и планирует посетить ряд культурных и спортивных объектов.

Маки Салл прилетел в Татарстан в рамках визита в страну для участия во втором саммите «Россия — Африка».

Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» состоятся 27—28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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