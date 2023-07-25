В Татарстан прилетел президент Сенегала
В Татарстан прибыл президент Сенегала Маки Салл. В аэропорту его встретил раис республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.
Президент Сенегала планирует провести отдельную встречу с Рустамом Миннихановым. Еще он хочет изучить промышленный потенциал региона и планирует посетить ряд культурных и спортивных объектов.
Маки Салл прилетел в Татарстан в рамках визита в страну для участия во втором саммите «Россия — Африка».
Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» состоятся 27—28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.
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