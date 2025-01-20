Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента республики и Госсоветника республики Минтимера Шаймиева с днем рождения в своем Telegram-канале.
В своем поздравлении он подчеркнул мудрость и преданность Шаймиева Родине и народу, подчеркнув, что его заслуги вызывают глубокое уважение.
— Уважаемый Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю с днем рождения! Ваша мудрость, любовь к Родине, нашему народу вызывают глубокое уважение. Восхищаемся вами, гордимся тем, что вы — наставник, имеющий национальную славу! — написал раис.
В дополнение к поздравлению Раис Татарстана опубликовал видеоролик, в котором представлены фотографии и фрагменты записей, отражающие различные этапы жизни Минтимера Шаймиева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.