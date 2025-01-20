Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента республики и Госсоветника республики Минтимера Шаймиева с днем рождения в своем Telegram-канале.

В своем поздравлении он подчеркнул мудрость и преданность Шаймиева Родине и народу, подчеркнув, что его заслуги вызывают глубокое уважение.

— Уважаемый Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю с днем рождения! Ваша мудрость, любовь к Родине, нашему народу вызывают глубокое уважение. Восхищаемся вами, гордимся тем, что вы — наставник, имеющий национальную славу! — написал раис.

В дополнение к поздравлению Раис Татарстана опубликовал видеоролик, в котором представлены фотографии и фрагменты записей, отражающие различные этапы жизни Минтимера Шаймиева.

Анастасия Фартыгина