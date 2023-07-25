Рустам Минниханов ознакомился с реконструкцией здания Минздрава Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с реконструкцией здания Министерства здравоохранения на ул. Бутлерова, д. 40/11, являющегося объектом культурного наследия, сообщили в пресс-службе раиса республики.



Минниханов осмотрел отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения на первом этаже, отдел по приему граждан, отдел расчетов по заработной плате, управление контроля стандартов качества медицинской деятельности.

В здании есть конференц-залы, музей. В комнате ожидания оформлена стена в историческом аспекте — здесь вывешены портреты всех, кто когда-то возглавлял ведомство, начиная с первого народного комиссара здравоохранения.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Двухэтажное здание с цокольным этажом построено в 1914 году. До 1920 года здесь было казанское отделение Дворянского земельного банка, затем объект передали Государственному институту для усовершенствования врачей (ГИДУВ).

Ранее Министерство здравоохранения Республики Татарстан располагалось на ул. Островского, 11.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Давид Абдуллин